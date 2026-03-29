Federico Soldati Campione Sammarinese Trote 2026

Federico Soldati ha vinto il Campionato Sammarinese Trote 2026, davanti a Simon Moroni e Ivan Righetti. La quarta e ultima prova, al lago di Faetano, si è chiusa con i settori vinti da Alessandro Antonini, Federico Soldati, Ivan Righetti e Simon Moroni. Il Campionato Sammarinese a Squadra se lo aggiudicata la Serravalle A composta da William Ballabene, Stefano Giannoni, Federico Soldati e Julio Martinez. Nell'ultima prova successo della Serravalle B con Ivano Casadei, Fabrizio De Luca, Alessandro Antonini e Giuseppe Giannotti.







