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Federico Soldati Campione Sammarinese Trote 2026

Alla Serravalle A il titolo a squadre

di Roberto Chiesa
29 mar 2026
Federico Soldati Campione Sammarinese Trote 2026

Federico Soldati ha vinto il Campionato Sammarinese Trote 2026, davanti a Simon Moroni e Ivan Righetti. La quarta e ultima prova, al lago di Faetano, si è chiusa con i settori vinti da Alessandro Antonini, Federico Soldati, Ivan Righetti e Simon Moroni. Il Campionato Sammarinese a Squadra se lo aggiudicata la Serravalle A composta da William Ballabene, Stefano Giannoni, Federico Soldati e Julio Martinez. Nell'ultima prova successo della Serravalle B con Ivano Casadei, Fabrizio De Luca, Alessandro Antonini e Giuseppe Giannotti.  



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