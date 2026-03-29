PESCA SPORTIVA

Federico Soldati Campione Sammarinese Trote 2026

Alla Serravalle A il titolo a squadre

Federico Soldati Campione Sammarinese Trote 2026.

Federico Soldati ha vinto il Campionato Sammarinese Trote 2026, davanti a Simon Moroni e Ivan Righetti. La quarta e ultima prova, al lago di Faetano, si è chiusa con i settori vinti da Alessandro Antonini, Federico Soldati, Ivan Righetti e Simon Moroni. Il Campionato Sammarinese a Squadra se lo aggiudicata la Serravalle A composta da William Ballabene, Stefano Giannoni, Federico Soldati e Julio Martinez. Nell'ultima prova successo della Serravalle B con Ivano Casadei, Fabrizio De Luca, Alessandro Antonini e Giuseppe Giannotti.  



I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy