PESCA SPORTIVA Federico Soldati è il nuovo campione sammarinese di pesca in mare dalla barca

Al largo di Albarella si è disputata la seconda e ultima prova del Campionato Sammarinese pesca in mare dalla barca. La gara è stata vinta da Federico Soldati che grazie a questo risultato si laurea Campione Sammarinese 2024. A completare il podio, Federico Bruschi secondo, Daniel Moroni terzo.

