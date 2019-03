FederRugby, il 13 aprile sarà eletto il nuovo Consiglio Federale

Sabato 13 aprile l'Assemblea Straordinaria della Federazione Sammarinese Rugby si riunirà per eleggere il nuovo Consiglio Federale, decaduto in seguito alla mancata approvazione del bilancio. Del CF uscente, non si ricandideranno il presidente Marc Lazzari e Joseph Babboni, che con l'assemblea formalizzeranno le loro dimissioni. Sarà inoltre eletto uno dei due sindaci revisori, che sostituirà Palmiro Matteini.