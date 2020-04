Federtennis: Challenger Atp nel 2021. Cancellata anche l'edizione 2020 del San Marino Beach Tennis Master Cup

Con un comunicato la Federtennis sammarinese rende noto che considerata l’incertezza che regna attorno al mondo sportivo a causa degli effetti dell’epidemia a livello globale da Covid-19, si è vista costretta, a dover cancellare dal calendario 2020 il Challenger Atp di San Marino, che sarebbe dovuto tornare a inizio agosto, a distanza di sei anni dall’ultima edizione disputata. Il Presidente Christian Forcellini -si legge nel comunicato - dichiara che, nonostante siano state trovate le risorse per ripresentare un torneo all’altezza delle edizioni passate, ci vediamo costretti a dover rinunciare all’ evento. Ovviamente – continua Forcellini- proveremo a riproporlo a calendario già dal 2021. Per le stesse ragioni, sentito il riferimento dell’Associazione Beach Tennis San Marino, si è deciso di cancellare l’edizione 2020 della San Marino Beach Tennis Master Cup, torneo che da due anni si svolge a inizio novembre e organizzato in collaborazione con la stessa Associazione.

Restano al momento confermati, invece, i tornei giovanili San Marino Junior Open e San Marino Junior Cup in programma a fine luglio e ad agosto. “In questo caso – conclude Forcellini – ci rimettiamo alle decisioni che verranno prese dalla ITF e dalla Tennis Europe circa il calendario internazionale che, ad oggi, è sospeso fino al 13 luglio”.