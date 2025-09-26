TENNIS Federtennis: il Consiglio Federale saluta e ringrazia Gian Carlo Manuzzi

Federtennis: il Consiglio Federale saluta e ringrazia Gian Carlo Manuzzi.

A margine del Consiglio Federale della FST, i membri del direttivo hanno salutato e consegnato un riconoscimento a Gian Carlo Manuzzi che a fine mese, all’età di 82 anni, concluderà la sua lunghissima esperienza in seno all’organo direttivo federale. Entrato in Consiglio Federale nel 1977, Manuzzi per 48 anni ha svolto ininterrottamente il ruolo di Tesoriere. Da tempo aveva manifestato la volontà di ritirarsi. Il consiglio federale lo ha voluto omaggiare con quadro che riporta una dedica in cui, unitamente ai ringraziamenti per il lavoro svolto, gli vengono riconosciute la grande passione, dedizione e professionalità con cui ha saputo accompagnare in questi anni la crescita del movimento sportivo sammarinese. Al suo posto, nel Consiglio Federale, subentrerà Sergio Pasolini.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: