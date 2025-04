TENNIS Federtennis, Santi: "Continuità, ma cercherò anche di portare qualche novità" Il neo Presidente della Federazione sammarinese Tennis Elia Santi si presenta ringraziando chi lo ha preceduto. Primo obiettivo Andorra 2025

Elia Santi Presidente Federazione Tennis San Marino:

"È anche una grande emozione direi, per me che fin da bambino, il tennis è stato il mio sport,ricoprire il ruolo di Presidente è una grande responsabilità, una grande emozione e a questo titolo ringrazio veramente tutte le persone che mi hanno sostenuto in questa tornata elettorale, in particolar modo i membri del Consiglio Federale. E un ringraziamento va anche al Presidente Christian Forcellini, con il quale, soprattutto nell'ultimo mandato, ho avuto un rapporto quotidiano e ha saputo trasmettermi tutta la sua esperienza e passione per questo ruolo".

C'è questa eredità da cogliere, sicuramente da portare avanti?

"Assolutamente sì, oramai da tanti anni faccio parte comunque del Consiglio Federale e da questo punto di vista ho accumulato un'esperienza che penso sia sufficiente, almeno sufficiente per portare avanti tutto quello che è il grande lavoro che la Federazione è chiamata a svolgere".

Santi, siamo praticamente già in aprile inoltrato, quindi è logico che si procederà con i programmi che erano già stati messi in piedi precedentemente?

"Certo, puntiamo anzitutto alla riconferma di tutti i successi che già negli scorsi anni abbiamo ottenuto, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione della TP Challenger, l'organizzazione del Torneo Junior ITF e siamo alle porte di quello che è l'edizione per noi importante di Andorra 2025 dei Giochi dei Piccoli Stati, tentando quantomeno di migliorare quello che è stato il nostro risultato, purtroppo non troppo soddisfacente, di Malta 2023".

Fiore all'occhiello sempre il Torneo Internazionale di Tennis di San Marino?

"Quest'anno abbiamo uno spostamento di data, il Torneo si terrà dal 14 al 20 di luglio e che comunque per noi rimane l'appuntamento classico e il più importante della stagione".

Santi, quando si cambia c'è chiaramente una continuità, un proseguo, poi ovviamente ci saranno anche delle novità. Cosa porterà Elia Santi come Presidente del Tennis sammarinese?

"Allora, le novità speriamo che ci siano, perché le novità sono sempre qualcosa di buono e da questo punto di vista per adesso siamo concentrati su quello che è l'ampliamento dell'offerta dal livello di strutture che la Federazione ha in gestione, pertanto tentiamo di portare un ampliamento di quelli che sono i campi da tennis da una parte, ma anche le strutture del centro tennis Cassa di Risparmio che noi gestiamo oramai da tanti anni".

Qual è lo stato di salute in cui ha trovato il tennis Elia Santi?

"Lo stato di salute è ottimo, soprattutto grazie a quello che noi chiamiamo l'effetto Sinner, cioè un'esplosione dal punto di vista mediatico dello sport, sia a livello maschile che a livello femminile e che ovviamente anche la nostra realtà in qualche modo subisce".

