Federtennis: si dimettono Filippo Francini e Gian Carlo Manuzzi

Dopo le dimissioni di Mahena Abbati, direttore del San Marino Open, si aggiungono quelle di due dirigenti federali

di Elia Gorini
11 ago 2025
Scossone nella Federazione Sammarinese Tennis con le dimissioni di due membri del consiglio federale. Si tratta del vice presidente Filippo Francini e del tesoriere Gian Carlo Manuzzi. Entrambi i dirigenti erano stati rieletti in occasione del rinnovo delle cariche in apertura del nuovo ciclo olimpico 2025-2028. Immediate le dimissioni di Francini, saranno invece effettivi dal prossimo 1° ottobre quelle di Manuzzi che lascia la Federazione dopo 48 anni. Le dimissioni dei due dirigenti arrivano a distanza di poche settimane da quelle del direttore del San Marino Open Mahena Abbati che resterà in carica fino a fine settembre.




