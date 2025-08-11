TENNIS Federtennis: si dimettono Filippo Francini e Gian Carlo Manuzzi Dopo le dimissioni di Mahena Abbati, direttore del San Marino Open, si aggiungono quelle di due dirigenti federali

Federtennis: si dimettono Filippo Francini e Gian Carlo Manuzzi.

Scossone nella Federazione Sammarinese Tennis con le dimissioni di due membri del consiglio federale. Si tratta del vice presidente Filippo Francini e del tesoriere Gian Carlo Manuzzi. Entrambi i dirigenti erano stati rieletti in occasione del rinnovo delle cariche in apertura del nuovo ciclo olimpico 2025-2028. Immediate le dimissioni di Francini, saranno invece effettivi dal prossimo 1° ottobre quelle di Manuzzi che lascia la Federazione dopo 48 anni. Le dimissioni dei due dirigenti arrivano a distanza di poche settimane da quelle del direttore del San Marino Open Mahena Abbati che resterà in carica fino a fine settembre.

