Femminile: San Marino Academy battuta dalla Lazio.

Dopo nove vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, la San Marino Academy perde il big match con la Lazio 1-0. Le biancocelesti s'impongono sul campo di casa grazie a una rete di Arianna Pezzotti al 38' del primo tempo. Nella ripresa San Marino Academy che resta in dieci per il rosso a Greta Di Luzio al 72'. Il Napoli vince 2-1 contro il Cesena in rimonta, mentre il Ravenna supera 3-0 la Novese.

In classifica il Napoli torna capolista con un punto di vantaggio sulla San Marino Academy, che a sua volta ha una lunghezza di vantaggio sulla Lazio. Domenica prossima ad Acquaviva la squadra di Alain Conte sfiderà la capolista Napoli.





LAZIO - SAN MARINO ACADEMY 1-0

38' Pezzotti (L)





NAPOLI - CESENA 2-1

14' Porcarelli, 42' Coda (N), 65' Gelmetti (N)





RAVENNA - NOVESE 3-0

11' Razzolini, 18’ Cimatti, 45' Burbassi





CITTADELLA - VITTORIO VENETO 3-0

26' Ponte, 61' Saggion, 78' Pinna





PERUGIA - CHIEVO FORTITUDO 0-3

Martani, Martani, Mascanzoni





ROMA FEMMINILE - RIOZZESE 2-2

Landa, Silvi,

