FESAT, Giovanni Ugolini: "Ci aspettiamo un 2026 ricco di soddisfazioni"

Da inizio anno il taekwondo ha la sua Federazione Sportiva indipendente, come ci ha ricordato il presidente Giovanni Ugolini, che ci spiega i motivi della scissione dalla Federazione Arti Marziali:

"Dal primo gennaio 2026 siamo Federazione San Marino di Taekwondo, che ci permetterà di avere un'autonomia gestionale e sportiva, perché siamo una disciplina olimpica e quindi indipendente, e ci permetterà di frequentare anche gare internazionali proprio come federazione e non più dipendendo da altri".

Sarà un 2026 importante perché a livello internazionale ci saranno i giochi del Mediterraneo.

"Sì, a Taranto a fine agosto ci saranno i giochi del Mediterraneo. Contiamo di fare una bella presenza e soprattutto speriamo di vincere almeno una medaglia, perché è nelle nostre possibilità, è nelle nostre corde".

Tra gli impegni del 2026 anche la rinnovata organizzazione dell'Open che richiama sul Titano tanti sportivi.

"Sì, quest'anno sarà la terza edizione, quella del 2026, che sarà sempre nell'ultimo weekend di giugno. Stiamo già lavorando per poterla realizzare e siamo tutti entusiasti perché l'anno scorso si sono portati 520 atleti. Speriamo di rifare la stessa figura".

Importante anche il reclutamento.

"Il reclutamento è sempre importante, tant'è vero che proprio nelle prossime settimane noi saremo nelle scuole sammarinesi per poter portare a vedere, conoscere, far conoscere la nostra disciplina olimpica".







