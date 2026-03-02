Festival Internazionale di Gubbio, Ezio Righi primo negli Over 65

Dal 27 al 1° marzo la Federazione Sammarinese degli Scacchi è stata impegnata al Festival Internazionale Città di Gubbio con la partecipazione di cinque atleti. L’attuale campionessa sammarinese Elena Krasnova ha realizzato 3,5 punti su 5 nell’Open D, classificandosi nona su 58 partecipanti. Prestazione di rilievo anche per Enrico Grassi, Giuseppe Clienti e Mirko Leardini, che ha chiuso con un 3 su 5 e, infine, Ezio Righi, impegnato nell’Open B ha conquistato il quinto posto assoluto su 34 iscritti alla sua categoria e primo nella classifica degli Over 65.







