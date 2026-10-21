TIRO CON L'ARCO Fiarc, sei podi per i Lunghi Archi di San Marino a Piavola Tre ori, due argenti e un bronzo nel tiro di campagna per gli arcieri del Titano, premiati anche per l'elevato numero di partecipanti

Fiarc, sei podi per i Lunghi Archi di San Marino a Piavola.

Nella tappa di Piavola (FC) del Campionato regionale Emilia-Romagna della Fiarc arrivano altri sei podi per i Lunghi Archi di San Marino, premiati anche per l'elevato numero di arcieri portati in gara: 19. Sono tre gli ori riportati, con doppietta nella categoria Arco nudo, vinta da Federica Valli al femminile e da Luigi Maria Morganti al maschile. L'altra vittoria è di Samuele Marchetti, primo tra i Cuccioli, seguito da Alex Chiaruzzi.

Doppietta di medaglie nell'Arco storico maschile, con il terzetto formato da Andrea Filipucci, Davide Filipucci e Gian Giacomo Vespignani che occupa dalla seconda alla quarta posizione. Quarto posto per Annalisa Dolci nel Ricurvo femminile, quinto per Carlo Chiaruzzi al maschile. Alla fine della gara organizzata dalla compagnia Asd Frecce di Romagna, i Lunghi Archi hanno ricevuto il trofeo sia per il trofeo "Memorial Renato Bragagnolo" per la compagnia con più cuccioli in gara, sial il trofeo "Memorial Mauro Cedoli" per la compagnia più numerosa.

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