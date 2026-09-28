TIRO CON L'ARCO Fiarc, sette podi per i Lunghi Archi di San Marino a Lago Pontini La 21FSTA conquista tre primi, due secondi e due terzi posti, oltre a cinque piazzamenti in top 10, nella gara 3D

Fiarc, sette podi per i Lunghi Archi di San Marino a Lago Pontini.

La 21FSTA – I Lunghi Archi di San Marino torna con sette podi e cinque piazzamenti dalla trasferta di Lago Pontini, dove domenica si è disputata la gara di tiro con l'arco 3D organizzata dalla 08LAGO – Arcieri Monte Comero. Alla competizione, valida per il Campionato regionale Emilia-Romagna della Fiarc (Federazione italiana arcieri tiro di campagna), hanno partecipato 21 arcieri della società sammarinese, riportando tre primi, due secondi e due terzi posti, tra varie categorie.

Alex Chiaruzzi ha vinto la gara nella categoria Cuccioli maschile, Federica Valli nell'Arco nudo femminile, Denis Pedrelli nell'Arco nudo maschile. Alle spalle di Pedrelli, a completare la doppietta in questa divisione, c'è l'argento di Luigi Maria Morganti. Secondo posto anche per Andrea Filipucci, che nell'Arco storico maschile apre un filotto di ben quattro sammarinesi piazzatisi consecutivamente, seguito da Gian Giacomo Vespignani (3°), Davide Filipucci (4°) e Luciano Zanotti (5°). Completa l'elenco di podi per i Lunghi archi il bronzo di Carlo Chiaruzzi nell'Ricurvo maschile, mentre altri piazzamenti in top 10 arrivano dal Longow maschile: il 6° posto di Vito Campo, l'8° di Gianni Ottaviani e il 10° di Renato Osella.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: