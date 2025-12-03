Filippo Zana prepara il suo rilancio: "San Marino luogo ideale per vivere e allenarsi"

Il ciclista professionista Filippo Zana, in forza alla Soudal Quick-Step, ha vissuto un 2025 in chiaroscuro a causa di qualche problema fisico. A San Marino prepara il rilancio: "È già qualche anno che sono qua e diciamo che ci troviamo bene, abbiamo scelto comunque di essere qua perché comunque le zone di allenamento sicuramente sono favorevoli e quindi si sta veramente bene, siamo tranquilli e quindi è l'importante per noi che quando torniamo sia da gare che comunque da allenamenti di squadra essere tranquilli e avere comunque le zone dove ci si può allenare e dove il traffico non è esasperato è veramente una cosa ottima per noi e diciamo sì, parlando così con colleghi sicuramente ho cercato comunque di invitare a venire perché comunque si sta veramente bene quindi siamo felici di essere qui".

Siete anche un bel gruppo anche per allenarvi immagino: "Sì esattamente, abbiamo un gruppo Whatsapp dove ci scriviamo e quindi ci troviamo e molte volte siamo un bel gruppo e quindi anche questo aiuta comunque ad allenarci meglio e farci passare anche meglio l'allenamento con quattro chiacchiere e qualche scherzo e quindi è bello".

Siamo a novembre, un po' il volta pagina tra le due stagioni, com'è andato quella che è appena terminata? "Ma dai, quest'anno per me è stata una stagione un po' difficile, ho avuto qualche problema di salute però sicuramente adesso si volta pagina, quest'anno cambierò squadra io e quindi sicuramente sarà un'esperienza nuova, nuovi stimoli e quindi sono felice adesso di ricominciare la preparazione di questo 2026 e speriamo che tutto fili liscio".

Da dove ricominci? "Ma io inizierò in Australia e quindi tra più o meno un mese, un mese qualcosa sarò già in gara e quindi cercheremo di arrivare pronti. Poi gli appuntamenti del 26, quelli da non mancare? Ma adesso stiamo ancora definendo bene il calendario, sicuramente ci sarà un grande giro e quindi cercheremo di arrivare al picco della forma nel grande giro e cercare di fare qualcosa di buono".









