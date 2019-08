Il Bologna si aggiudica la Gara1 di finale scudetto contro il San Marino Baseball.

Inizio super per il Titano con un homerun di Giordani, che nel quinto lancio della partita manda la palla fuori campo e porta la squadra sull'1-0. La Fortitudo pareggia al quarto inning, mentre al sesto e al settimo passa in vantaggio, chiudendo il risultato per 3-1.