Finale Coppa del Mondo: Perilli in corsa per una medaglia.

A New Delhi sono cominciate le finali di Coppa del Mondo di Tiro a Volo. Nel Trap Femminile è in gara anche Alessandra Perilli che ha chiuso la prima giornata con 69 piattelli colpiti su 75 (rispettivamente 24-23-22). Un punteggio che attualmente vede la sammarinese al quinto posto, in corsa per la qualificazione alla finale. Al comando della gara c'è al momento l'italiana Silvana Stanco, percorso netto per lei con 75 su 75.

