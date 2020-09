Finale Scudetto: Bologna vince a Serravalle e la serie torna in parità

A Serravalle la pioggia ritarda di un’ora e un quarto l’inizio della partita, ma una volta mandate via le nuvole, il campo conferma il perfetto equilibrio tra le due squadre. Dopo aver perso gara uno e gara tre in casa, e vinto gara due in trasferta, Bologna torna a vincere a San Marino, con il risultato di 4-0 grazie alle battute di Oduber, fuoricampo e singolo per un totale di tre punti battuti a casa ed alla prestazione straordinaria di Murilo Gouvea, che archivia la deludente gara uno con una partita delle sue, condita da 10 strikeout, una base su ball e sole due valide su 6 riprese lanciate