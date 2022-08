Finale scudetto: domani sera gara 1 tra San Marino e Parma

Al via domani sera la finale scudetto tra San Marino e Parma con le prime due partite in programma sul diamante di Serravalle. La squadra di Doriano Bindi vuole confermare lo scudetto vinto lo scorso anno mentre la formazione di Gianguido Poma, dopo aver conquistato la Coppa dei Campioni, punta ad un titolo tricolore che in casa parmense, manca dal 2010. Una finale che mette di fronte le due squadre più complete della serie A. In semifinale il San Marino ha eliminato il Grosseto e si presenta all'ultimo atto della stagione con il miglior attacco, capace di mettere a segno ben 31 fuoricampo in 49 partite. Il Parma non ha nulla da invidiare ai Titani e dopo aver eliminato in semifinale la Fortitudo Bologna, sogna una storica doppietta, con la conquista di Campionato e Coppa dei Campioni. Si comincia domani sera alle 20.30 a Serravalle e si comincia con un duello stellare sul monte di lancio, Henry Centeno per San Marino ed Emailin Montilla per il Parma.