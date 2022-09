Finale scudetto: questa sera gara3 tra Parma e San Marino

È la settimana decisiva per assegnare lo scudetto del baseball. Si torna in campo sul diamante di Parma per la terza partita della finale. Si riparte dall'1-1, con San Marino che è riuscito a vincere gara1 a Serravalle, cedendo ai campioni d'Europa in carica per 13-4 la seconda partita giocata sul Titano. Le prossime tre gare della serie sono tutte in programma al Cavalli fino a mercoledì. Eventuali gara6 e gara7 sul Titano, sabato e domenica. Tolta questa edizione, Parmaclima e San Marino hanno partecipato a 17 Italian Baseball Series.