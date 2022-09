BASEBALL Finale Scudetto, San Marino apre vincendo Parma battuta 3-1 a Serravalle

Un grande Gabriel Lino nel box e Centeno e Kourtis sul monte, questa la ricetta che vale gara 1. Vince San Marino 3-1 a Serravalle contro Parma. Dopo un primo inning equilibrato, è un fuoricampo di Lino a rompere la parità in favore dei Titani che si trovano così avanti. Parma resta in partita e trova al quarto il punto del'1-1. La situazione di ritrovato equilibrio resiste fino al sesto inning quando San Marino muove e vince. Angulo centra la valida, e con situazione di uomini agli angoli tocca a Lino per un gran doppio da due punti che scrolla lo score, ora 3-1 per i padroni di casa. Il monte di lancio sammarinese cresce alla distanza e domina nella seconda parte di gara tanto che al Parma non riuscirà più l'operazione di mettere uomini in base. Il tabellino parla chiaro con 8 eliminazioni consecutive tra gli emiliani, le ultime tre procurate da Dimitri Kourtis che diventa così uomo salvezza. La serie, inaugurata dall'1-0, resta a Serravalle per la gara di questa sera. Per San Marino lancerà Tiago Da Silva.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: