BASEBALL Finale scudetto: San Marino fa sua la prima sfida contro il Parmaclima

Una prestazione eccezionale nel box di Gabriel Lino regala la prima vittoria, per 3-1, al San Marino nella serie di finale contro il Parmaclima. In una partita molto ben controllata dai lanciatori partenti di entrambe le squadre, il catcher dei Titani si rivela l'uomo chiave che spezza gli equilibri della sfida, prima colpendo il solo homer del quasi immediato vantaggio dei padroni di casa, poi piazzando un doppio in mezzo agli esterni che regala i punti decisivi dopo il momentaneo pareggio dei ducali. Questa sera gara2 sempre a San Marino.

