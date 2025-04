Fiorentino - La Fiorita. Mazzotti: "La doppietta, che piacere", B. Diop: "Fatichiamo a concretizzare"

Le interviste

Una doppietta che lo incorona come pericolo costante nell'area avversaria e che mantiene vive le speranze de La Fiorita di ricucire sulla Virtus. Marco Mazzotti è stato il protagonista assoluto della sfida vinta dai gialloblù per 3-0 sul Fiorentino e commenta così i due goal segnati: "Fa molto piacere. L'anno scorso era successo una volta, quest'anno è la seconda, quindi magari me la sento, non lo so. Spero sempre che caschi lì la palla e poi cerco di far goal, che è una gioia personale importante, ma soprattutto per dare una mano alla squadra per il risultato finale. Comunque il Fiorentino per me è una buona squadra e il meteo oggi non era a nostro favore., perché il vento è un fattore importante durante una partita. Perciò siamo stati bravi a rimanere concentrati, lucidi e a concludere bene le azioni che abbiamo avuto".

Goal che, invece, i rossoblù fatica a realizzare il Fiorentino ormai da diverse giornate. Lo sottolinea anche il centrocampista Boubacar Diop: "Purtroppo è quella la differenza che tra noi e i nostri avversari. Le occasioni non ci mancano, giochiamo bene, solo che le loro, a differenza nostra, segnano. Noi purtroppo non riusciamo mai a concretizzare. Magari nella prima parte di campionato eravamo più cattivi, più determinati, avendo poi cominciato male la seconda parte, con meno possibilità di segnare, ci siamo demoralizzati. Comunque adesso ci manca anche Amin (El Ardoudi, ndr), che è quello che segnava. Sprecando tanto, prendendo sempre goal, la cosa un po' ci pesa, quindi andando sempre subito troppo giù di morale. Domenica prossima dovremo vincere e fare i tre punti con il Domagnano e cercare di essere tra i primi otto, per forza, perché è quello il nostro obiettivo".