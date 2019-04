Firmata la convenzione della 33^ edizione di “GIOCHIAMO ALLO SPORT”

Il Presidente della Cassa di Risparmio, Fabio Zanotti ed il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Marco Podeschi hanno siglato nella sede della Scuola Elementare di Acquaviva l’accordo per la 33esima edizione di "Giochiamo allo Sport". Un progetto educativo che si pone come obiettivo la promozione ed il potenziamento dell’attività motoria degli alunni delle Scuole Elementari e Medie. In totale sono 356, gli alunni che si sono iscritti all'attività di Giochiamo allo Sport