ACCORDO TRA FEDERAZIONI Firmato accordo d'intesa tra Federazione Sport Speciali e Golf Stipulato un accordo di collaborazione tecnico organizzativo tra FSG e FSSS

Continuano in maniera proficua i rapporti di collaborazione tra Federazioni sammarinesi. Golf e Sport Speciali hanno firmato un protocollo di intesa che consente la valorizzazione di entrambe. Grazie all'utilizzo del campo di Pitch&Putt di Ca' Montanaro, la Federazione Sport Speciali ha potuto garantire la preparazione necessaria all'atleta Nicholas Frassini che per la prima volta parteciperà come golfista agli Special Olympics Summer World Games di Berlino. Questo è solo uno degli aspetti presenti nell'accordo firmato dal Presidente della Federazione Sport Speciali Filiberto Felici e quello della Federazione sammarinese Golf Emanuele Vannucci.

Nel servizio l'intervista al Presidente Federazione Sport Speciale Filiberto Felici e Federazione sammarinese Golf Emanuele Vannucci

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: