Firmato l'accordo tra Federtennis e Sport Speciali

Nel servizio l'intervista a Christian Forcellini e Filiberto Felici

Una firma dei rispettivi presidenti per formalizzare una collaborazione attiva da anni e negli anni. La Federazione Sammarinese Tennis e la Federazione Sport Speciali insieme per ampliare il ventaglio delle discipline a disposizione degli atleti speciali e sugellare un'amicizia e un cammino, comunque realtà già da molti anni.

"Noi come federazione -dice il Presidente della Federtennis Christian Forcellini- metteremo a disposizione della Federazione Sport Speciali le risorse che saranno necessarie per supportare al meglio questi ragazzi. Lo abbiamo fatto e lo faremo anche in futuro. E quindi questo accordo va a sugellare quello che di fatto avveniva già, però abbiamo voluto rendere ufficiale e istituzionale questa collaborazione con loro e questo ci onora molto, ci gratifica molto. Ringrazio ovviamente il Presidente Filiberto Felici e tutto il direttivo che si sono resi disponibili a firmare e sottoscrivere questo accordo e quindi speriamo che sia un altro passo per collaborare e fare in modo che questi ragazzi possano avere le migliori condizioni per fare sport, divertirsi e comunque un plauso va sempre alla Federazione Sport Speciali per tutto quello che sta facendo".

"Il ventaglio delle discipline offerte dalla Federazione Sport Speciali -spiega il Presidente della Federazione Sport Speciali Filiberto Felici- raggiunge il numero di 19 discipline che sono molte ma sono anche poche visto le richieste che abbiamo dalle famiglie e dagli atleti e poi come dicevo prima anche la possibilità a questi ragazzi di poter spostarsi da una disciplina individuale piuttosto che una disciplina di squadra. Quello che oggi è accaduto è che abbiamo messo nero su bianco la collaborazione che c'è già ed era già partita con la FederTennis, abbiamo già cinque atleti che si allenano sui campi scoperti d'estate e coperti d'inverno alla FederTennis ed era uno sport molto richiesto dalle famiglie e dagli atleti. Sono appunto 19 le discipline ma quello che non dovrebbe succedere, che non succede normalmente è che non togliamo discipline presenti per aggiungere nuove. Quindi aggiungere una nuova disciplina vuol dire trovare nuovi sponsor, nuove collaborazioni con le federazioni, nuovi volontari, questo è il lavoro un po' più duro".

