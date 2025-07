UNIVERSIADI FISU: San Marino in Germania con il tiro con l'arco All'edizione 2025 il Titano è rappresentato dagli arcieri Giorgia Cesarini e Leonardo Tura.

FISU: San Marino in Germania con il tiro con l'arco.

C'è anche San Marino in Germania per partecipare all'edizione 2025 delle Universiadi. A rappresentare il Titano i due atleti del tiro con l'arco Leonardo Tura e Giorgia Cesarini. In campo maschile la sfida è stata contro l'israeliano Eyal Roziner, che dopo il primo set chiuso in parità, ha avuto ragione del sammarinese chiudendo 7-1.

Giorgia Cesarini, dopo aver agevolmente superato la pakistana Sadia Abid, ha affrontare la polacca Karina Kozlowska. Il primo set va all'atleta polacca, poi la sammarinese s'impone nei successivi facendo suo il match per 6-2. Nel turno successivo è arrivato un ko contro la cinese Liu Y, numero uno del tabellone, per 7-1 con Giorgia Cesarini sempre in gara.

Nella sfida di doppio misto la coppia indiana supera quella sammarinese per 6-0.

