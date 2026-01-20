TENNIS FIT Junior Program: i giovani biancazzurri brillano a Rimini

FIT Junior Program: i giovani biancazzurri brillano a Rimini.

Ritorno in campo positivo per i giovani allievi della Scuola Federale Tennis di San Marino. Al TC Cicconetti di Rimini, che ha ospitato la prima prova del nuovo anno del FIT Junior Program, i giovani biancazzurri si sono messi in evidenza. Nella categoria Orange femminile finale tutta sammarinese, con Matilde Santi che ha avuto la meglio su Gea Guidi per 6-4 6-4. Nel maschile Adam Sciutti si è arreso al terzo set dei quarti di finale, contro il vincitore del torneo. Nella categoria Super Orange femminile bella affermazione per Anna Guidi. Infine, nel maschile, Gabriel Giri ha ceduto solo al termine di una finale molto combattuta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: