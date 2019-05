Fognini sul Titano per preparare il Roland Garros

Fabio Fognini ha scelto il Titano per preparare il Roland Garros. Ospite della Federazione Sammarinese Tennis e di Corrado Barazzutti, il numero 1 del tennis italiano si allenerà da domani fino a mercoledì sui campi del centro di Fonte dell’Ovo. Oltre a Fognini, nei prossimi giorni Barazzuttti avrà modo di seguire anche Marco De Rossi e Stefano Galvani che completeranno la preparazione in vista dei Giochi dei Piccoli Stati in Montenegro.