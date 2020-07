COPPE EUROPEE Folgore fuori, Duca: "Noi abbiamo voltato pagina, spero che il sistema abbia davvero voglia di cambiare"

La Folgore è fuori dall'Europa League. Pur riconoscendo alla nuova dirigenza il percorso virtuoso intrapreso, la Uefa ha comunicato al club di Falciano la decisione per l'illecito legato alla partita San Giovanni-Folgore del 2016. Amareggiato ed equilibrato il commento del Presidente Duca in rappresentanza di un club che ha cambiato volti e modus operandi. E spera che il calcio sammarinese non perda l'occasione.

Nel video l'intervista al Presidente della Folgore, Mauro Duca.



