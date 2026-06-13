Foot Table Campionato Europeo: grande spettacolo a San Marino

La scelta di San Marino come sede della prima edizione del Campionato Europeo rappresenta un importante riconoscimento per la Repubblica, che nel 2026 è Comunità Europea dello Sport, prestigioso riconoscimento assegnato da ACES Europe. Le competizioni sono entrate nel vivo con le gare di singolo maschile e femminile e di doppio maschile, femminile e misto. Dopo le eliminatorie si procede con quarti e semifinali, domani le finalissime Complessivamente saranno rappresentati 18 Nazioni, tra le quali anche San Marino, e oltre 150 atleti, numeri che testimoniano la crescente diffusione internazionale.

