TENNIS Forcellini: "A metà giugno sapremo qualcosa in più sull'entry list degli Internazionali di tennis"

Luca Nardi ha scelto San Marino per gli allenamenti in vista dei prossimi impegni. Un Centro all'avanguardia, come sottolineato dal presidente della Federazione Sammarinese Tennis Christian Forcellini che ha parlato anche degli Internazionali in programma dal 29 luglio al 4 agosto.

