Christian Forcellini

Il Tennis Internazionale giovanile farà tappa anche quest'anno a San Marino. La Tennis Europe infatti ha dato il via libera all'edizione 2020 della San Marino Junior Cup. Il torneo Under 14 dal 31 agosto al 6 settembre, il tabellone Under 16 si giocherà dal 7 al 13 settembre. Soddisfatto il Presidente della Federtennis Christian Forcellini che sentiamo in questa intervista