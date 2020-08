TORNEI GIOVANILI Forcellini : "Bel segnale di ripartenza per tutto il movimento e nel 2021 riportiamo il Torneo Challenger" Il Presidente della Federtennis Christian Forcellini appare molto soddisfatto della decisione della Tennis Europe di confermare anche quest'anno sul Titano il torneo San Marino Junior Cup

Il Tennis Internazionale giovanile farà tappa anche quest'anno a San Marino. La Tennis Europe infatti ha dato il via libera all'edizione 2020 della San Marino Junior Cup. Il torneo Under 14 dal 31 agosto al 6 settembre, il tabellone Under 16 si giocherà dal 7 al 13 settembre. Soddisfatto il Presidente della Federtennis Christian Forcellini che sentiamo in questa intervista



