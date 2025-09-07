TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:33 L'Arezzo a punteggio pieno. Battuta anche la Vis Pesaro 18:33 I Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi a Detroit: la forza di un legame indissolubile 18:01 Forcellini e Perilli hanno ricevuto il premio “Sogni Olimpici” 17:02 Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati sono Santi. L'appello del Papa: “Giovani, non sprecate le vostre vite” 16:26 Gp Monza, Verstappen domina davanti alle McLaren 15:33 Giro del Monte 2025: millecento partecipanti sullo stradone 15:04 Riforma Igr: al via le assemblee zonali, sindacati sul piede di guerra 14:59 Rimini, una nuova targa per Lucio Battisti nella rotonda a lui dedicata dopo l’atto vandalico di Ferragosto 14:28 I Capitani Reggenti a Detroit per la Festa della Fondazione della Repubblica 14:21 Mostra del Cinema di Venezia, trionfa Jim Jarmusch: Leone d'Oro a 'Father Mother Sister Brother'
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Forcellini e Perilli hanno ricevuto il premio “Sogni Olimpici”

A Gualdo Tadino si è tenuto l'evento “Sogni Olimpici”. Hanno ricevuto il premio il Presidente del Cons Forcellini e l'olimpionica di Tiro a Volo Alessandra Perilli

7 set 2025

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Christian Forcellini, e Alessandra Perilli, medaglia di bronzo nell'individuale di tiro a volo e d'argento in coppia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 , hanno ricevuto riceveranno il Premio "Sogni Olimpici" a Gualdo Tadino, in Umbria, provincia di Perugia.

Riconoscimento anche per Agnese Duranti, che nella ginnastica ritmica ha vinto la medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi; Roberto Cammarelle, che nel pugilato pesi supermassimi vanta la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008, d'argento a Londra 2012 e di bronzo ad Atene 2004; Massimo Ghirotto, già presidente del settore fuoristrada della Federciclismo italiana e un passato da protagonista in 6 mondiali con la nazionale, 11 volte al Giro d'Italia, 6 al Tour de France e una alla Vuelta, diventando uno dei pochi corridori della storia a imporsi in almeno una tappa nei tre grandi giri; Domenico Ignozza, membro della Giunta Nazionale del Coni rappresentante dei Delegati Provinciali ed ex presidente del Coni Umbria; Manuel Codignoni, giornalista, inviato Radio Rai alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi. L'iniziativa organizzata dal Comune di Gualdo Tadino con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Associazione nazionale comuni italiani dell'Umbria e Coni Umbria. Il saluto del sindaco Massimiliano Presciutti ha aperto l'evento che si propone di risaltare il percorso dei prestigiosi premiati, sensibilizzando sull'importanza dello sport e i suoi valori che esaltano le potenzialità tra le insidie del nostro tempo, con la presenza degli studenti delle scuole del territorio.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.