TENNIS Forcellini: "È stato un grande torneo, un evento tutto sammarinese di cui andare orgogliosi" Il presidente della Federazione Sammarinese Tennis traccia un bilancio molto positivo del San Marino Open 2022

“Siamo molto soddisfatti, perché ancora una volta gli Internazionali di Tennis hanno confermato di essere evento importante per San Marino - sottolinea Christian Forcellini, presidente della Federazione Sammarinese Tennis, nel tracciare il consuntivo della manifestazione appena andata in archivio -, tanto seguito dal pubblico e al quale anche gli stessi protagonisti tengono in modo particolare. E un evento, non mi stancherò mai di sottolinearlo abbastanza con orgoglio, tutto sammarinese dal punto di vista organizzativo".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: