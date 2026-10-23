Forcellini – Fabbri: Un decreto necessario per la tutela del nome di San Marino in ambito sportivo

Christian Forcellini Presidente Cons : “Il decreto permette alle persone e alle società di chiedere l'autorizzazione per il futuro, ma anche le società che hanno già il nome all'interno della loro associazione, che utilizzano il nome, possono chiedere un'autorizzazione al Comitato Olimpico. Stiamo cercando di attuare un regolamento interpretativo e specificare quali siano i requisiti, le condizioni, per poter rilasciare questa autorizzazione. Lo faremo con gli strumenti in mano al Comitato Olimpico, perché noi, ripeto, diamo solo un'autorizzazione, ma non abbiamo uno strumento che ci permetta poi di giudicare se le società sono nelle condizioni o meno. Noi daremo un'autorizzazione, però poi, ci sono poi tutta una serie di eventuali sanzioni che non spettano al Cons”

Rossano Fabbri Segretario di Stato per lo Sport : “il decreto ci permette di revocare il nome di San Marino, qualora subentrino delle situazioni o delle anomalie che vadano in contrasto con quello che è lo spirito del decreto. Occorre una comunicazione preventiva al Comitato Olimpico che sostanzialmente vigilerà e vaglierà su tutte quelle federazioni che utilizzano il nome di San Marino sia internamente che esternamente, quindi sarà un controllo, non si vuole certamente inibirne l'uso, ma fare in modo che ci sia un controllo delle istituzioni. Ritengo che chi utilizza il nome di San Marino lo debba fare in maniera conforme e le Istituzioni hanno il dovere di vigilare. Le istituzioni debbano gestire il procedimento che dà la possibilità alle singole federazioni, alle singole associazioni, alle singole società sportive di utilizzare il nome in conformità con dei valori e dei principi che rappresentano l'emblema della nostra Repubblica".







