GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026 Forcellini: "La delegazione per Taranto si sta ultimando, onoreremo questi Giochi" Il Presidente del Cons Christian Forcellini ad un mese dai Giochi del Mediterraneo di Taranto anticipa numeri e obiettivi della delegazione sammarinese che parteciperà con una trentina di atleti

Christian Forcellini (Presidente Cons): “C'era un po' di perplessità sulle possibilità di svolgimento di questi giochi, però poi come giustamente è stato detto l'Italia ha mantenuto le sue promesse e quindi i giochi si faranno. Il 21 agosto parteciperemo a questa edizione dei giochi del Mediterraneo, un'edizione dei giochi del Mediterraneo che San Marino ha sempre onorato, parteciperemo con una buona delegazione devo dire, abbastanza numerosa, intorno alla trentina di atleti, fra l'altro abbiamo tempo fino alla fine di luglio per alcune discipline, nuoto, atletica e ciclismo, ancora i ragazzi hanno la possibilità di ottenere i minimi di qualificazione e quindi diciamo che la delegazione è già stata definita, con l'eccezione ovviamente per queste tre discipline che avranno questa deroga per poter eventualmente inserire degli atleti anche all'interno della delegazione fino al 31 di luglio. Quindi noi siamo una buona delegazione, partecipiamo con quelli che sono un pochettino sempre gli obiettivi di cercare di dare il meglio soprattutto in quelle che sono le discipline in cui ovviamente per tradizione abbiamo ovviamente fino adesso soprattutto i giochi del Mediterraneo dimostrato di andare anche da diciamo da vincitori, sto parlando in questo caso delle bocce dove nell'ultima edizione di Orano insomma siamo venuti a casa con diverse medaglie, abbiamo anche il tiro a volo che ovviamente è una disciplina su cui ovviamente puntiamo e possiamo ovviamente dire la nostra così come però credo che sia doveroso dirlo per tutte le federazioni che partecipano, gli atleti hanno dovuto sostenere dei minimi importanti e quindi sono tutti molto preparati per dare il meglio".

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