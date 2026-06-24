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Forcellini: “Los Angeles 2028, Myles Amine Mularoni non ci sarà”

A margine dell'inaugurazione della ConSums Arena il Presidente del CONS ha parlato di uno degli atelti sammarinesi simbolo di questi ultimi anni. Myles, bronzo olimpico a Tokyo nella lotta libera, non parteciperà ai prossimi Giochi Olimpici

di Lorenzo Giardi
24 giu 2026

Christian Forcellini, Presidente del Cons ai nostri microfoni: "Miles Amine Mularoni, ha fatto l'Olimpiade di Parigi, purtroppo tutti sappiamo che è mancato il risultato di pochi centimetri, che gli avrebbero permesso di vincere una seconda medaglia olimpica, che era poi il suo obiettivo. È uno sport difficile quello che pratica Miles, che necessita di dedizione, necessita di tanti sacrifici e nella sua scelta di vita, in questo momento, lui ci ha tirato fino in fondo".

"L'Olimpiade di Los Angeles comunque è un'Olimpiade americana, in casa. Speravamo e speriamo che lui potesse ripensarci, chissà, però per il momento ci ha detto che non ce la fa perché poi ha avuto anche difficoltà con il suo allenatore che è stato allontanato, gli sono venute a mancare alcune certezze e capisco che ricominciare per raggiungere quel tipo di risultati è difficile e ricominciare per ottenere altri tipi di risultati non avrebbe senso". 




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