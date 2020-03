Forcellini: "non è escluso il posticipo degli internazionali di San Marino al 2021"

Da ATP e WTA stop fino all'8 giugno e classifiche congelate. Caos Roland Garros con lo slittamento a settembre. Rinviato anche il torneo di Roma. San Marino avrebbe dovuto riappropriarsi degli Internazionali proprio quest'anno, settimana 3-9 agosto, ma per il momento resta tutto in stand by - dichiara il Presidente della Federtennis Forcellini - che non esclude il ritorno del Torneo di San Marino nell'agosto del 2021.

Nel video l'intervista al Presidente della Federtennis di San Marino Christian Forcellini.