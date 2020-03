CHALLENGE Forcellini: "non è escluso il posticipo degli internazionali di San Marino al 2021" Il Presidente della Federtennis di San Marino Christian Forcellini parla di slittamento dei Challenge come misura necessaria

Da ATP e WTA stop fino all'8 giugno e classifiche congelate. Caos Roland Garros con lo slittamento a settembre. Rinviato anche il torneo di Roma. San Marino avrebbe dovuto riappropriarsi degli Internazionali proprio quest'anno, settimana 3-9 agosto, ma per il momento resta tutto in stand by - dichiara il Presidente della Federtennis Forcellini - che non esclude il ritorno del Torneo di San Marino nell'agosto del 2021.

Per il Presidente della Federtennis Christian Forcellini la momentanea ma totale cancellazione dei tornei su terra rossa, è la soluzione più drastica ma necessaria. Tutto in stand by anche per quanto riguarda il ritorno degli Internazionali di San Marino. Nei mesi scorsi si era ventilata quella che era più che una ipotesi, ossia la riprogrammazione del torneo dopo 6 anni dalla sua assenza. La Federtennis sammarinese ha avuto ed ha tutt'ora continui contatti con l'ATP con la quale era già stata presa un'intesa di massima con il torneo programmato nella settimana 3-9 agosto 2020.

L'emergenza sanitaria, che in questo momento ha priorità su tutto, non lascia troppe speranze per rivedere il Challenger del Titano già da quest'anno. Chiaro che se venisse programmato dal 3 al 9 agosto 2020, il torneo assumerebbe un duplice significato: da una parte la ripresa dell'attività sportiva, dall'altra anche quella economica. Ipotesi più accreditata e verosimile è che il Torneo torni, a questo punto dal prossimo anno, con più tempo per prepararlo e più, si spera, serenità generale



Nel video l'intervista al Presidente della Federtennis di San Marino Christian Forcellini.

I più letti della settimana: