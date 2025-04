Forcellini: "Questa è una manifestazione di prestigio". Fattori: "Tra le novità, il gemellaggio con Ischia"

Nel video le interviste

Christian Forcellini Presidente Cons: "E' una manifestazione importante per San Marino, ha avuto un momento di pausa, dall'anno scorso è ritornata e quest'anno c'è una nuova edizione, quindi con un nuovo spirito e sono sicuro che la federazione saprà allestire un'edizione di tutto rispetto, come nella tradizione di questa manifestazione, che è sicuramente un fiore all'occhiello per la vela sanmarinese.

Marino Fattori Presidente FederVela San Marino: "Novità? Sicuramente abbiamo migliorato la sicurezza in mare, avremo dei professionisti 24 ore sempre in mare e proprio per evitare problemi di sicurezza, soprattutto notturni, la regata che come sapete ha la particolarità che può fermarsi la barca per cambiare parte dell'equipaggio o imbarcare provviste o materiali, deve rientrare in porto e quindi non si fanno cambi in mare. Poi quest'anno c'è una novità in più, abbiamo il gemellaggio con la Scria Cap di Ischia perché abbiamo scoperto, loro ci hanno scoperto e noi abbiamo scoperto loro, non ci conoscevamo che a Ischia da dieci anni c'erano 24 ore, una regata che gira attorno all'isola di Ischia. Infatti una nostra delegazione sarà a fine aprile a Ischia proprio per omaggiare la loro regata e loro verranno di qua a giugno.