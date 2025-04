REGATA VELICA Forcellini: "Questa è una manifestazione di prestigio". Fattori: "Tra le novità, il gemellaggio con Ischia" Ospite della serata di presentazione della 24ore di Vela di San Marino il Presidente del Cons Christian Forcellini. Padrone di casa il Presidente della Feder Vela Marino Fattori

Christian Forcellini Presidente Cons: "E' una manifestazione importante per San Marino, ha avuto un momento di pausa, dall'anno scorso è ritornata e quest'anno c'è una nuova edizione, quindi con un nuovo spirito e sono sicuro che la federazione saprà allestire un'edizione di tutto rispetto, come nella tradizione di questa manifestazione, che è sicuramente un fiore all'occhiello per la vela sanmarinese.

Marino Fattori Presidente FederVela San Marino: "Novità? Sicuramente abbiamo migliorato la sicurezza in mare, avremo dei professionisti 24 ore sempre in mare e proprio per evitare problemi di sicurezza, soprattutto notturni, la regata che come sapete ha la particolarità che può fermarsi la barca per cambiare parte dell'equipaggio o imbarcare provviste o materiali, deve rientrare in porto e quindi non si fanno cambi in mare. Poi quest'anno c'è una novità in più, abbiamo il gemellaggio con la Scria Cap di Ischia perché abbiamo scoperto, loro ci hanno scoperto e noi abbiamo scoperto loro, non ci conoscevamo che a Ischia da dieci anni c'erano 24 ore, una regata che gira attorno all'isola di Ischia. Infatti una nostra delegazione sarà a fine aprile a Ischia proprio per omaggiare la loro regata e loro verranno di qua a giugno.

