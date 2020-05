TENNIS Forcellini: "Rinvio di Andorra fatto grave per lo sport. Auspichiamo una sede alternativa" L'ultima parola spetterà al vertice dei Comitati Olimpici in programma tra qualche settimana

Il Presidente della Federtennis Christian Forcellini non nasconde che il rinvio dei Giochi dei Piccoli Stati in programma ad Andorra 2021 è un fatto grave per il movimento sportivo generale. Forcellini si augura che ci possa essere un'alternativa valida. L'ultima parola spetterà al vertice dei Comitati Olimpici in programma tra qualche settimana.

Nel video l'intervista

