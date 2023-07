TENNIS Forcellini: "Sono molto orgoglioso del torneo che stiamo organizzando" Presentati gli Internazionali di tennis San Marino Open: wild card per Flavio Cobolli

Grandi nomi per un torneo che sta tornando a livelli di assoluto prestigio. Il San Marino Open festeggia 30 anni e si regala la partecipazione di due ex top ten delle classifiche mondiali. Al via del torneo sammarinese ci saranno Fabio Fognini, il belga David Goffin e Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria sul croato Cilic al torneo di Umago. Un montepremi di 145.000 euro per torneo dal livello tecnico importante come dimostra la presenza in tabellone del francese Alexandre Muller, numeo 81 delle classifiche mondiali e numero 1 del seeding sammarinese. E poi ancora due grandi interpreti della terra battuta come lo spagnolo Munar e l’argentino Federico Delbonis, in attesa che venga assegnata l'ultima wild card.

Nel servizio Christian Forcellini, presidente Federazione Sammarinese Tennis

