TENNIS Forcellini: "Tutti gli sforzi per gli Internazionali di Tennis dirottati sul 2021" Non torneranno quest'anno ma il prossimo gli Internazionali di Tennis di San Marino che non si disputano dal 2014. Annullata anche la terza edizione del Beach Tennis Master Cup

Il Presidente della Federtennis Christian Forcellini si rammarica per un Torneo Challenger per il quale erano state trovate le risorse, ma che purtroppo non tornerà nemmeno quest'anno sul Titano. Annullati gli Internazionali di Tennis e annullato il Torneo Beach Tennis Master Cup di novembre

Ci ha provato fino all'ultimo la Federtennis a riportare a San Marino il suo torneo. Il Challenger amato dai sammarinesi e da tanti appassionati del circondario e non solo, era uscito dal calendario dal 2015. L'ultima edizione quella del 2014 aveva incoronato il romeno Adrian Ungur. Si pregustava nuovamente il ritorno di questo torneo capace di far brillare, solitamente nella prima settimana d'agosto, lo straordinario scenario del parco di Montecchio. Il Presidente della Federtennis Christian Forcellini, inoltre, ammette che erano stati superati tutti gli ostacoli burocratici ed economici e che il torneo sarebbe tornato dal 2 al 9 agosto 2020 sul Titano. Così non sarà tutto bloccato, non dalle risorse, ma dall'emergenza sanitaria. Nulla da fare nemmeno per il Beach Tennis Master Cup, manifestazione che nel mese di novembre doveva toccare quota 3 nella tradizionale sede del Wonderbay zona Ciarulla



