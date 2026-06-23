Forcellini: "Un'area a cui lavoravamo da tempo. Orgogliosi dell'inaugurazione che coincide con l'Olympic Day"

Christian Forcellini Presidente Cons : "È stato un lungo percorso, oggi sono davvero orgoglioso di essere qui per inaugurare questa struttura, come ho avuto modo di dire, una struttura non solo per l'attività sportiva, per le nostre federazioni, per le società sportive, ma è una struttura che nasce polivalente anche per la comunità, per la comunità sociale, le attività ricreative, per qualsiasi iniziativa, quindi anche di supporto agli eventi, alle manifestazioni come punto logistico, così come l'attività ricreativa convegnistica, di raduno, di ritrovo. Quindi abbiamo voluto proprio fare quest'opera per consegnare al nostro Paese la possibilità di avere un contenitore che permetta di fare tutte quelle iniziative bellissime che comunque coinvolgono dalla parte sportiva alle associazioni, alle associazioni ricreative, alle associazioni mutualistiche, a qualsiasi iniziativa. Siamo orgogliosi di questo e speriamo che la comunità apprezzi questo nostro intervento e questo nostro lascito.

Presidente, fin dall'inizio, dalla sua nomina nella sua politica sportiva, ha sempre messo in primo piano sia la crescita delle strutture sanmarinesi, ma soprattutto quella degli atleti che devono professionalizzarsi.

"Assolutamente sì, è fondamentale e le due cose sono ovviamente strettamente collegate, perché con impianti di eccellenza riusciamo a preparare degli atleti a delle gare con staff di eccellenza, eccetera. È una nostra priorità, fra l'altro ho avuto l'onore di inaugurare questa struttura, ma ovviamente nelle priorità di politica sportiva c'è la realizzazione di altri impianti. Primo fra tutti la piscina di riscaldamento al multieventi per completare l'impianto natatorio che permetta di ospitare manifestazioni internazionali al multieventi. Lo dico anche sempre, le nostre federazioni le invito a organizzare manifestazioni internazionali d'eccellenza, perché credo che siano il nostro miglior biglietto da visita. Come? Il nostro miglior biglietto da visita lo sono i nostri atleti, i nostri atleti fantastici. Noi stiamo investendo molto, molto di più di quelle che erano le risorse in passato per far sì che gli atleti possano essere supportati nella loro preparazione, negli staff che li seguono per dare il meglio nelle manifestazioni internazionali in cui vanno a rappresentare la Repubblica di San Marino".









