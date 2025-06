Forcellini: "Una manifestazione capace di ritagliarsi il suo spazio"

Christian Forcellini Presidente Cons :" Una manifestazione che si è ritagliata a uno spazio importante, sta crescendo, lo dimostrano i numeri. Stavamo parlando proprio con i responsabili dell'organizzazione che praticamente hanno fatto il sold out perché più di queste iscrizioni l'impianto non può contenere e quindi è un'altra immagine positiva per San Marino. Complimenti alla federazione che ha messo in piedi questa manifestazione, a tutti gli organizzatori e anche gli atleti sanmarinesi che si sono ben distinti e hanno fatto sentire alto il valore della bandiera e hanno difeso il valore della maglia anche qui in questa manifestazione internazionale".