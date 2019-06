Forlani a un passo dalla Finale Mondiale

Jacopo Forlani resta fuori di un soffio dalla finale del Campionato del Mondo di Tiro con l'Arco in corso a S'Hertogenbosh in Olanda. L'evento, valido anche per la qualificazione a Tokio 2020, vedeva al via nella categoria ricurvo ben 200 atleti. Dopo essere partito un po' sotto i suoi standard ed essere stato capace di una grande rimonta, il sammarinese si è arrampicato fino alla spareggio, perduto, per andare avanti. Forlani tornerà in gara tra pochi giorni ai Giochi Europei a Minsk.