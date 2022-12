Forlimpopoli vince l'11° Memorial Alessandro "Cassa" Casadei

Il volley sammarinese non si ferma, nemmeno per le feste “natalizie”. E l'appuntamento è – storicamente – di quelli importanti: dopo i due anni di Covid è tornato il Memorial Alessandro “Cassa” Casadei, torneo organizzato dalla Federazione Sammarinese Pallavolo assieme alla famiglia in ricordo del capitano e palleggiatore della Nazionale scomparso nel 2009. Un bel modo di ricordare Alessandro, un triangolare di buon livello con la stessa Nazionale guidata dal coach Stefano Mascetti e due compagini di Serie C, Riccione e Forlimpopoli. Il successo è andato proprio a quest'ultimi che si sono imposti in entrambe le partite, giocate al meglio dei 3 set: 2-0 a San Marino (25-19, 25-20) e 2-0 anche a Riccione (25-20 25-17). Nell'ultimo incontro, valevole per il secondo posto, Riccione ha battuto 2-0 la Nazionale (25-20 25-22). Per Mascetti è stata comunque l'occasione di dare spazio a giocatori giovani, di mantenersi in forma durante il periodo festivo e – soprattutto - di onorare ancora una volta la memoria di Alessandro anche con la presenza di alcuni vecchi compagni di squadra di “Cassa”.

Per la Federvolley non è finita qui: mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre il PalaCasadei accenderà nuovamente i riflettori per il 6° Memorial Paolo Benvenuti, dedicato all'ex giocatore, allenatore e vicepresidente venuto a mancare nel 2014. Il torneo al femminile vedrà protagonisti la Nazionale Sammarinese del coach Cristiano Lucchi, il Rubicone in Volley e l'SG Rimini di Serie C e il Figurella Rimini di Serie D.